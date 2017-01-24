В Азербайджане будет упразднен трудовой стаж для назначения пенсий - глава Минтруда

В Азербайджане планируется изменение системы определения размера трудовой пенсии, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.
«В ближайшее время в профильных парламентских комитетах начнется обсуждение соответствующего законопроекта», - подчеркнул С.Муслимов во вторник на пресс-конференции.
По его словам, предлагаемые изменения предусматривают ликвидацию понятия "базовая часть трудовой пенсии" и упразднение минимального 12-летнего страхового стажа, необходимого для получения пенсии.
«Согласно предлагаемым в законодательство изменениям, новая процедура назначения пенсий не будет учитывать трудовой стаж», - отметил С.Муслимов.
Р.Бабаев
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