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Социум 24.01.2017 15:40

В Азербайджане будет упразднен трудовой стаж для назначения пенсий - глава Минтруда

В Азербайджане планируется изменение системы определения размера трудовой пенсии, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

«В ближайшее время в профильных парламентских комитетах начнется обсуждение соответствующего законопроекта», - подчеркнул С.Муслимов во вторник на пресс-конференции.

По его словам, предлагаемые изменения предусматривают ликвидацию понятия "базовая часть трудовой пенсии" и упразднение минимального 12-летнего страхового стажа, необходимого для получения пенсии.

«Согласно предлагаемым в законодательство изменениям, новая процедура назначения пенсий не будет учитывать трудовой стаж», - отметил С.Муслимов.

Р.Бабаев

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Тэги: ПЕНСИИ, СТАЖ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]