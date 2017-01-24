SOCAR ввела в строй добывающую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2364 пробурена с морского основания №2150.

Суточный дебит скважины составляет 14 тонн нефти.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова