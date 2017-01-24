Внеочередное общее собрание акционеров VTB Bank (Azerbaijan) состоится 7 марта

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО VTB Bank (Azerbaijan) состоится 7 марта, отмечается в сообщении банка.

«7 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров VTB Bank (Azerbaijan)", - отмечается в сообщении.

Банк не приводит деталей повестки заседания.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров VTB Bank (Azerbaijan) 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Ахундов