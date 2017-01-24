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Финансы 24.01.2017 15:47

Внеочередное общее собрание акционеров VTB Bank (Azerbaijan) состоится 7 марта

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО VTB Bank (Azerbaijan) состоится 7 марта, отмечается в сообщении банка.

«7 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров VTB Bank (Azerbaijan)", - отмечается в сообщении.

Банк не приводит деталей повестки заседания.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров VTB Bank (Azerbaijan) 51% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 48,99% - группе компаний AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.

А.Ахундов

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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]