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Дальнее зарубежье 24.01.2017 19:01

В ЕС воспринимают встречу в Астане как этап к возобновлению межсирийских переговоров в Женеве

Переговоры по Сирии в Астане являются этапом на пути к возобновлению переговоров в феврале в Женеве под эгидой ООН, заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Набила Массрали.

"Как вы знаете, ЕС делает все зависящее от него, чтобы гарантировать успех женевских переговоров, в частности, через свою региональную инициативу с целью содействовать общему региональному соглашению по будущему Сирии", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, в Евросоюзе надеются, что встреча в Астане окажется успешной и позволит укрепить режим прекращения огня в Сирии, гарантами которого являются Россия и Турция.

Н.Массрали добавила, что Евросоюз представлен в Астане чиновником ЕС, имени которого она не назвала. "В итоге контактов, которые у нас состоялись с русскими, иранцами и турками, мы направили туда функционера, который не участвовал в совещании, но который обеспечивает связь с некоторыми из участников", - добавила представитель ЕВС.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, АСТАНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]