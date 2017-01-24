В ЕС воспринимают встречу в Астане как этап к возобновлению межсирийских переговоров в Женеве

Переговоры по Сирии в Астане являются этапом на пути к возобновлению переговоров в феврале в Женеве под эгидой ООН, заявила официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Набила Массрали.

"Как вы знаете, ЕС делает все зависящее от него, чтобы гарантировать успех женевских переговоров, в частности, через свою региональную инициативу с целью содействовать общему региональному соглашению по будущему Сирии", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, в Евросоюзе надеются, что встреча в Астане окажется успешной и позволит укрепить режим прекращения огня в Сирии, гарантами которого являются Россия и Турция.

Н.Массрали добавила, что Евросоюз представлен в Астане чиновником ЕС, имени которого она не назвала. "В итоге контактов, которые у нас состоялись с русскими, иранцами и турками, мы направили туда функционера, который не участвовал в совещании, но который обеспечивает связь с некоторыми из участников", - добавила представитель ЕВС.