В районе Персидского залива открылся первый региональный центр НАТО

Первый в районе Персидского залива региональный центр НАТО открылся во вторник в Эль-Кувейте.

Открывший центр генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это событие историческим.

"Это первое подобное присутствие НАТО в Персидском заливе", - заявил глава альянса.

Центр, по его словам, будет играть важную роль в расширении сотрудничества между НАТО и странами-партнерами Персидского залива, в том числе в сфере борьбе с терроризмом.

Й.Столтенберг сообщил, что совместная работа будет вестись в области стратегического анализа, планировании в сфере чрезвычайных ситуаций, в области военного сотрудничества, публичной дипломатии.

Центр открыт в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве (ICI), которая включает Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Й.Столтенберга, взаимодействие в рамках центра будет также осуществляться с Саудовской Аравией, Оманом, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

После церемонии открытия регионального центра состоится заседание Североатлантического совета с участием высокопоставленных представителей четырех стран ICI, к которым присоединятся генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и представители Омана и Саудовской Аравии, отмечалось в сообщении штаб-квартиры НАТО.