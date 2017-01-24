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Дальнее зарубежье 24.01.2017 19:12

В районе Персидского залива открылся первый региональный центр НАТО

Первый в районе Персидского залива региональный центр НАТО открылся во вторник в Эль-Кувейте.

Открывший центр генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это событие историческим.

"Это первое подобное присутствие НАТО в Персидском заливе", - заявил глава альянса.

Центр, по его словам, будет играть важную роль в расширении сотрудничества между НАТО и странами-партнерами Персидского залива, в том числе в сфере борьбе с терроризмом.

Й.Столтенберг сообщил, что совместная работа будет вестись в области стратегического анализа, планировании в сфере чрезвычайных ситуаций, в области военного сотрудничества, публичной дипломатии.

Центр открыт в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве (ICI), которая включает Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Й.Столтенберга, взаимодействие в рамках центра будет также осуществляться с Саудовской Аравией, Оманом, Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

После церемонии открытия регионального центра состоится заседание Североатлантического совета с участием высокопоставленных представителей четырех стран ICI, к которым присоединятся генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и представители Омана и Саудовской Аравии, отмечалось в сообщении штаб-квартиры НАТО.

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Тэги: КУВЕЙТ, НАТО, ЦЕНТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]