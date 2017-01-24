В Брюсселе пройдет встреча руководителей Сербии и Косово

Переговоры на высшем уровне между Белградом и Приштиной ожидаются до конца дня во вторник в Брюсселе, подтвердила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Я подтверждаю, что диалог высокого уровня состоится между Сербией и Косово в Брюсселе. Он начнется в конце дня, и мы считаем, что будут заявления для прессы после того, как встреча завершится", - ответила пресс-секретарь на брифинге на вопросы СМИ.

По ее словам, тогда можно будет получить больше информации, в том числе по обсуждавшимся темам.

Как она сообщала ранее, новый раунд переговоров Сербии и Косово пройдет в Брюсселе на этот раз при участии президентов и премьер-министров сторон.