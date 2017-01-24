У Киева есть еще время выйти с Россией на контакт по вопросу урегулирования украинского долга в $3 млрд - Сторчак

В России не исключают возможность того, что Украина выйдет в будущем на контакт с российской стороной для урегулирования вопроса по долгу в $3 млрд, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Еще слишком мало времени прошло, может быть, выйдут еще (на контакт)", - сказал С.Сторчак журналистам.

Он напомнил, что судья удалился "для размышлений до Пасхи", и отметил, что до настоящего момента Украина на контакт с российской стороной для урегулирования спора по долгу в $3 млрд не выходила.

При этом С.Сторчак затруднился ответить на вопрос о том, есть ли у украинской стороны готовность к предложениям по урегулированию долга.

Ранее Высокий суд Лондон завершил слушания по долгу Украины, судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения, сообщив, что оно будет принято в положенные сроки.

Минфин России заявил, что аргументация Украины в суде не выдерживает критики, и ожидает положительного решения по ходатайству российской стороны об ускоренном рассмотрении иска.