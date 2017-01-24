Москва и Ереван проанализируют возможность создания спецфонда инвестиционного сотрудничества - Медведев

Россия и Армения обсуждают идею создания совместного фонда для инвестиций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Обсуждали целый ряд (...) направлений сотрудничества, естественно, и инвестиционное сотрудничество. Есть идея, связанная с созданием специального фонда. Мы договорились, что дадим поручения компетентным ведомствам проанализировать возможность создания такого фонда, о направлениях инвестиционного сотрудничества и, естественно, об источнике финансирования", - сказал Д.Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.
По итогам переговоров Д.Медведев отметил хороший потенциал для развития сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе в сфере создания совместных производств.
"Сейчас есть целый ряд проектов, в том числе связанных с (...) выращиванием овощей и фруктов, которые идут в российские торговые сети. Рынок у нас большой, думаю, что на этом, в том числе, можно было бы сосредоточиться нам в ближайшее время", - сказал Д.Медведев.
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