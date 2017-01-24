Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.9957 RUR   0.0312 GBR   2.321 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 26 Янв 27 Янв

Регион 24.01.2017 16:45

Москва и Ереван проанализируют возможность создания спецфонда инвестиционного сотрудничества - Медведев

Россия и Армения обсуждают идею создания совместного фонда для инвестиций, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Обсуждали целый ряд (...) направлений сотрудничества, естественно, и инвестиционное сотрудничество. Есть идея, связанная с созданием специального фонда. Мы договорились, что дадим поручения компетентным ведомствам проанализировать возможность создания такого фонда, о направлениях инвестиционного сотрудничества и, естественно, об источнике финансирования", - сказал Д.Медведев по итогам переговоров со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном.

По итогам переговоров Д.Медведев отметил хороший потенциал для развития сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе в сфере создания совместных производств.

"Сейчас есть целый ряд проектов, в том числе связанных с (...) выращиванием овощей и фруктов, которые идут в российские торговые сети. Рынок у нас большой, думаю, что на этом, в том числе, можно было бы сосредоточиться нам в ближайшее время", - сказал Д.Медведев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ, ФОНД


Похожие новости


В Баку недовольны заявлением Лаврова по Карабаху, ждут от России реальных шагов для урегулирования конфликта Статус-кво по Карабаху может измениться, если Россия серьезно займется этим вопросом – глава МИД Азербайджана Соглашение о системе ПВО РФ и Армении не распространяется на Карабах - Косачев Число граждан Армении, воспринимающих Россию как дружественную страну, уменьшилось - исследование Путин прибыл в столицу Армении на саммит ОДКБ Поставки Армении комплексов "Искандер" не должны стать неожиданностью для Азербайджана - Ушаков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]