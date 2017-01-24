Постоянный совет ОДКБ согласовал проект решения о генсеке организации

Постоянный совет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) согласовал проект решения о генеральном секретаре организации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
"Решено направить проекты документов в государства - члены ОДКБ для их одобрения членами Совета министров иностранных дел ОДКБ", - сказал пресс-секретарь.
В то же время в ОДКБ не сообщили, кто именно выдвигается на пост генсека организации.
Кроме этого, по данным пресс-секретаря, в ходе заседания совета был доработан проект плана мероприятий по реализации решений октябрьской (2016 г.) сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Также было принято решение внести проект решения СКБ ОДКБ "Об эмблеме и флаге ОДКБ" на рассмотрение уставных органов организации.
В настоящий момент обязанности генерального секретаря ОДКБ исполняет Валерий Семериков. До 31 декабря прошлого года этот пост занимал Николай Бордюжа.
Ранее полпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев сообщил в интервью "Интерфаксу", что новым секретарем организации станет, как ожидается, представитель Армении.
"По правилам русского алфавита, начинающегося с буквы "А", то есть с Армении, право выдвинуть свою кандидатуру первой принадлежит Армении", - отметил полпред.
По его данным, Ереван уже выдвинул свою кандидатуру.
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