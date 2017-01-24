Трамп и новый глава Пентагона будут поддерживать НАТО, но потребуют более существенных расходов союзников на оборону - Столтенберг

Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис готовы поддерживать НАТО, но при этом выступают за то, чтобы их союзники выделяли больше средств на оборону, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я совершенно уверен, что американский президент и новая администрация полностью привержены поддержке НАТО, трансатлантического партнерства и гарантиям безопасности", - сказал он на пресс-конференции в Кувейте.

Й.Столтенберг напомнил, что общался с Д.Трампом вскоре после его победы на выборах в США, и тогда избранный президент заверил, что придает важное значение НАТО.

Кроме того, ранее на этой неделе генсек поговорил с Дж.Мэттисом. "Он тоже выразил мощную поддержку НАТО, он - давний друг нашего альянса", - сказал Й.Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул, что полностью согласен с позицией новой американской администрации по поводу того, что партнеры США по альянсу должны выделять больше ресурсов на оборону.

"Я готов работать с Дональдом Трампом и Джеймсом Мэттисом над решением данной проблемы", - заявил генсек.

Ранее наблюдатели выражали опасения по поводу того, что Д.Трамп, придя к власти, может радикально изменить подход к США к НАТО. В частности, до вступления в должность Д.Трамп назвал НАТО устаревшим альянсом.