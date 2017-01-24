Число наблюдателей ОБСЕ в Донбассе возрастет - глава миссии

В этом году планируется изменение концепции работы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе, заявил глава миссии Эртугрул Апакан.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", - сказал он в ходе встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщается на сайте Минобороны во вторник.