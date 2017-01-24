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Внешняя политика 24.01.2017 17:04

Азербайджан и Австрия подписали документ по сотрудничеству в сферах занятости и социальной политики

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана и Европейский центр политики и исследований социального благополучия Австрии подписали "Письмо о намерениях по сотрудничеству в сферах занятости и социальной политики", сообщает отдел по связям с общественностью МТСЗН.

«Данный документ направлен на развитие двустороннего сотрудничества МТСЗН не только с министерством труда, социальной работы и защиты потребителей Австрии, но и налаживание и расширение контактов с Европейским центром», - отмечается в сообщении.

Письмо о намерениях предусматривает расширение сотрудничества в сферах занятости и социальной политики, реализацию совместных проектов в этой области, подготовку документов и оказание поддержки изучению ведущего мирового опыта.

Согласно документу сотрудники МТСЗН будут участвовать в организуемых Центром семинарах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВСТРИЯ, ЗАНЯТОСТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]