Азербайджан и Австрия подписали документ по сотрудничеству в сферах занятости и социальной политики

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана и Европейский центр политики и исследований социального благополучия Австрии подписали "Письмо о намерениях по сотрудничеству в сферах занятости и социальной политики", сообщает отдел по связям с общественностью МТСЗН.

«Данный документ направлен на развитие двустороннего сотрудничества МТСЗН не только с министерством труда, социальной работы и защиты потребителей Австрии, но и налаживание и расширение контактов с Европейским центром», - отмечается в сообщении.

Письмо о намерениях предусматривает расширение сотрудничества в сферах занятости и социальной политики, реализацию совместных проектов в этой области, подготовку документов и оказание поддержки изучению ведущего мирового опыта.

Согласно документу сотрудники МТСЗН будут участвовать в организуемых Центром семинарах.

Р.Бабаев