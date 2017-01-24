Азербайджан и Австрия подписали документ по сотрудничеству в сферах занятости и социальной политики

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Азербайджана и Европейский центр политики и исследований социального благополучия Австрии подписали "Письмо о намерениях по сотрудничеству в сферах занятости и социальной политики", сообщает отдел по связям с общественностью МТСЗН.
«Данный документ направлен на развитие двустороннего сотрудничества МТСЗН не только с министерством труда, социальной работы и защиты потребителей Австрии, но и налаживание и расширение контактов с Европейским центром», - отмечается в сообщении.
Письмо о намерениях предусматривает расширение сотрудничества в сферах занятости и социальной политики, реализацию совместных проектов в этой области, подготовку документов и оказание поддержки изучению ведущего мирового опыта.
Согласно документу сотрудники МТСЗН будут участвовать в организуемых Центром семинарах.
Р.Бабаев
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