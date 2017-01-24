Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.9957 RUR   0.0312 GBR   2.321 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 26 Янв 27 Янв

Дальнее зарубежье 24.01.2017 17:05

ЕС выступает за расширение международных торговых обменов

В Европейской комиссии в связи с выходом США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) подтвердили приверженность приоритету расширения торговых обменов Евросоюза с партнерами во всем мире.

"ЕС является одной из наиболее открытых экономик мира. Мы остаемся приверженными справедливой и равноправной международной торговле, которая отвечает нуждам граждан и которая должна позволить распределить, насколько возможно широко и равноправно, выгоды от торговых обменов", - заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Он напомнил неоднократные высказывания председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что приоритет расширения торговых обменов ЕС остается неизменным.

"Европейский союз вовлечен в переговоры по двум десяткам торговых соглашений с различными партнерами повсюду в мире", - сказал пресс-секретарь.

М.Схинас добавил, что, в том числе, ЕС ведет переговоры почти со всеми странами-участницами TPP, хотя степень продвижения в договоренностях с ними на данный момент разная. Он при этом привел примеры ситуаций по соглашениям с этими странами.

"Мы действительно хотим противодействовать тенденции односторонности. 41 млн рабочих мест зависит напрямую от экспорта союза. Еврокомиссия убеждена, что, сотрудничая с партнерами, которые разделяют те же ценности, что и она, можно увеличить торговые возможности и, главное, сформировать глобализм таким образом, чтобы он отвечал нашим ценностям. И все это в справедливой и равноправной атмосфере открытости, опирающейся на ясные правила", - объяснил официальный представитель ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]