ЕС выступает за расширение международных торговых обменов

В Европейской комиссии в связи с выходом США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) подтвердили приверженность приоритету расширения торговых обменов Евросоюза с партнерами во всем мире.
"ЕС является одной из наиболее открытых экономик мира. Мы остаемся приверженными справедливой и равноправной международной торговле, которая отвечает нуждам граждан и которая должна позволить распределить, насколько возможно широко и равноправно, выгоды от торговых обменов", - заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Он напомнил неоднократные высказывания председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что приоритет расширения торговых обменов ЕС остается неизменным.
"Европейский союз вовлечен в переговоры по двум десяткам торговых соглашений с различными партнерами повсюду в мире", - сказал пресс-секретарь.
М.Схинас добавил, что, в том числе, ЕС ведет переговоры почти со всеми странами-участницами TPP, хотя степень продвижения в договоренностях с ними на данный момент разная. Он при этом привел примеры ситуаций по соглашениям с этими странами.
"Мы действительно хотим противодействовать тенденции односторонности. 41 млн рабочих мест зависит напрямую от экспорта союза. Еврокомиссия убеждена, что, сотрудничая с партнерами, которые разделяют те же ценности, что и она, можно увеличить торговые возможности и, главное, сформировать глобализм таким образом, чтобы он отвечал нашим ценностям. И все это в справедливой и равноправной атмосфере открытости, опирающейся на ясные правила", - объяснил официальный представитель ЕК.
Президент Алиев выделил средства на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы
Мамедъяров и Лавров обсудили урегулирование карабахского конфликта - МИД
Президент Алиев распорядился о проведении 25-годовщины Ходжалинского геноцида
Курс манат/доллар на 25 января - 1,8559 AZN/$1
Денежные доходы населения Азербайджана в 2016г увеличились на 9%
Центробанк Азербайджана повышает тариф за выдачу банкам наличности купюрами в 50 и 100 манатов
Президент Молдовы посмертно наградил азербайджанца, воевавшего за целостность страны
В Азербайджане будет упразднен трудовой стаж для назначения пенсий - глава Минтруда
Земельные карты позволят решить проблему территориальных споров между муниципалитетами в Азербайджане
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии