В Уэльсе и Шотландии приветствовали вердикт Верховного суда по процедуре запуска Brexit

Правительства Уэльса и Шотландии поддержали во вторник решение Верховного суда Великобритании о возможности запуска Brexit только после получения одобрения со стороны парламента.

"Мы приветствуем сегодняшнее постановление суда, которое означает, что правительству Соединенного Королевства необходимо получить одобрение парламента... Крайне важно, чтобы британское правительство разработало подход к переговорам, которые отражали бы интересы Уэльса и Соединенного Королевства в целом, - подхода, приверженность которому уже выразила премьер-министр", - говорится в заявлении правительства Уэльса.

Похожее заявление прозвучало и от первого министра Шотландии Николы Стерджен: "Правительство Шотландии приветствует решение Верховного суда о том, что статья 50 не может быть инициирована без одобрения со стороны парламента".

Она также потребовала, чтобы британское правительство консультировалось с властями автономных регионов по Brexit, а также заявила о намерении внести в региональный парламент законопроект о запуске процедуры выхода из Евросоюза, несмотря на то, что он не будет иметь юридической силы.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

За то, чтобы вопрос о запуске процедуры Brexit был вынесен на рассмотрение парламента, проголосовали восемь из 11 верховных судей.

В суде пояснили, что по закону обычно правительству страны не требуется обращаться к парламенту в случаях, когда требуется модифицировать действующие соглашения. Однако, в данном случае одобрение депутатов все же требуется, так как Brexit, по мнению судей, повлияет на права британцев. В частности, страна и ее жители перестанут подпадать под действие законодательства ЕС.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза. Но власти оспорили это решение в Верховном суде.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС, однако процесс внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента может отложить активацию статьи 50 на более поздний срок.