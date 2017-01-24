Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.9957 RUR   0.0312 GBR   2.321 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 26 Янв 27 Янв

Регион 24.01.2017 17:06

Глава делегации Сирии отмечает роль Ирана в работе над итоговым документом межсирийских переговоров в Астане

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Иран сыграл важную роль в заключении финального документа по итогам межсирийских переговоров в Астане.

"Здесь вопрос не в том, что кто-то доволен или не доволен. Самое важное, что мы получили документ - финальное коммюнике, которое было заключено с согласия всех сторон - и это результат, и это то, о чем мы должны помнить и думать", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Астане.

"Те, кто говорят, что они недовольны негативной ролью Ирана или другой страны, они погружаются в очень темные воды. Иран является одной из стран-гарантов, так же как и Турция и РФ. И Иран сыграль роль в содействии в достижении этой финальной формулы в виде финальной декларации", - сказал Б.Джаавари.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АСТАНА, ДОКУМЕНТЫ, ИРАН


Похожие новости


Дамаск готов к переговорам в Астане, ограничений нет, подтверждает Асад

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]