Глава делегации Сирии отмечает роль Ирана в работе над итоговым документом межсирийских переговоров в Астане

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Иран сыграл важную роль в заключении финального документа по итогам межсирийских переговоров в Астане.

"Здесь вопрос не в том, что кто-то доволен или не доволен. Самое важное, что мы получили документ - финальное коммюнике, которое было заключено с согласия всех сторон - и это результат, и это то, о чем мы должны помнить и думать", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Астане.

"Те, кто говорят, что они недовольны негативной ролью Ирана или другой страны, они погружаются в очень темные воды. Иран является одной из стран-гарантов, так же как и Турция и РФ. И Иран сыграль роль в содействии в достижении этой финальной формулы в виде финальной декларации", - сказал Б.Джаавари.