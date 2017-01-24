Денежные доходы населения Азербайджана в 2016г увеличились на 9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в 2016 году составили 45 млрд 395,1 млн манатов, что на 8,7% превышает показатель 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в прошлом году увеличились на 7,5% - до 4 тыс. 709,8 манатов.

В 2016 году 76,3% денежных доходов населения было направлено на конечное потребление, 8,4% - на выплату налогов, 2,9% - на выплату процентов по кредитам, 12,4% - на накопление.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 41 млрд 560,1 млн манатов, что на 8,8% выше показателя 2015 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2015 году увеличились на 5,7%.

А.Ахундов