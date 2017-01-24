Денежные доходы населения Азербайджана в 2016г увеличились на 9%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в 2016 году составили 45 млрд 395,1 млн манатов, что на 8,7% превышает показатель 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2016 году составила 12,4%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в прошлом году увеличились на 7,5% - до 4 тыс. 709,8 манатов.
В 2016 году 76,3% денежных доходов населения было направлено на конечное потребление, 8,4% - на выплату налогов, 2,9% - на выплату процентов по кредитам, 12,4% - на накопление.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 41 млрд 560,1 млн манатов, что на 8,8% выше показателя 2015 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2015 году увеличились на 5,7%.
А.Ахундов
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