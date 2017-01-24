Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.9957 RUR   0.0312 GBR   2.321 TRY   0.4939

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 26 Янв 27 Янв

Регион 24.01.2017 17:15

Дамаск негативно оценивает действия Анкары, но готов к диалогу - сирийский дипломат

Турция играет негативную роль в сирийском урегулировании, но правительство Сирии закрывает на это глаза для спасения родной страны, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Если мы хотим облегчить какие-то вещи, мы также могли бы сказать, что роль Турции также негативна, и это так и есть, но мы этого не говорим, потому что мы дипломаты, мы ответственны, мы представляем правительство", - сказал он на пресс-конференции в Астане во вторник.

"В политике нужно иногда иметь дело со своими врагами, чтобы спасти собственную страну и это то, что мы это делаем сейчас", - сказал постпред Сирии при ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, АСТАНА, ТУРЦИЯ


Похожие новости


Дамаск готов к переговорам в Астане, ограничений нет, подтверждает Асад

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]