Дамаск негативно оценивает действия Анкары, но готов к диалогу - сирийский дипломат

Турция играет негативную роль в сирийском урегулировании, но правительство Сирии закрывает на это глаза для спасения родной страны, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Если мы хотим облегчить какие-то вещи, мы также могли бы сказать, что роль Турции также негативна, и это так и есть, но мы этого не говорим, потому что мы дипломаты, мы ответственны, мы представляем правительство", - сказал он на пресс-конференции в Астане во вторник.

"В политике нужно иногда иметь дело со своими врагами, чтобы спасти собственную страну и это то, что мы это делаем сейчас", - сказал постпред Сирии при ООН.