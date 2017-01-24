Де Мистура отмечает высокий потенциал Астаны в переговорном процессе по Сирии

Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что Организация будет использовать площадку Астаны в случае необходимости для сирийского урегулирования.

"Мы были бы рады помочь сыграть важную роль в этом политическом процессе, который должен быть обеспечен в Женеве. Потому мы видели, какой потенциал существует здесь в Астане, и мы рады этому процессу", - заявил он на пресс-конференции во вторник в Астане.

Он сообщил, что на следующей неделе направится в Нью-Йорк, чтобы рассказать Совету Безопасности ООН о встрече и подготовиться к переговорам в Женеве.