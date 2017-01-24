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Дальнее зарубежье 24.01.2017 17:46

Де Мистура отмечает высокий потенциал Астаны в переговорном процессе по Сирии

Специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что Организация будет использовать площадку Астаны в случае необходимости для сирийского урегулирования.

"Мы были бы рады помочь сыграть важную роль в этом политическом процессе, который должен быть обеспечен в Женеве. Потому мы видели, какой потенциал существует здесь в Астане, и мы рады этому процессу", - заявил он на пресс-конференции во вторник в Астане.

Он сообщил, что на следующей неделе направится в Нью-Йорк, чтобы рассказать Совету Безопасности ООН о встрече и подготовиться к переговорам в Женеве.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, СИРИЯ, ПЛОЩАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]