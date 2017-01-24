Мамедъяров и Лавров обсудили урегулирование карабахского конфликта - МИД

Главы МИД Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«На встрече подробно обсуждались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Состоялся всесторонний обмен мнениями по вопросам, поднятым президентами на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Э.Мамедъяров еще раз подчеркнул позицию Азербайджана по урегулированию конфликта и отметил, что нынешний статус-кво должен быть изменен»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Кроме того, по сообщению МИД, собеседники также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.
«Были затронуты вопросы, возникшие в отношениях между двумя странам в последние дни. Была достигнута договоренность о сохранении подобных вопросов постоянно в центре внимания»,- отмечается в сообщении.
Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам международной повестки.
Отмечается, что рабочий визит Э.Мамедъярова в Москву был организован по инициативе российской стороны.
Ф.Исазаде
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