Президент Алиев выделил средства на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 4 млн манатов на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, сообщает сайт главы государства.

На первоначальном этапе в селе будут построены 50 индивидуальных жилых домов, здание школы и соответствующей структуры.

Средства на восстановление села выделены Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Село Джоджуг Марджанлы было освобождено в результате успешной контроперации ВС Азербайджана, проведенной в апреле 2016 года.

Ф.Исазаде