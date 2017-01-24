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Карабахский конфликт 24.01.2017 19:15

Президент Алиев выделил средства на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 4 млн манатов на восстановление освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, сообщает сайт главы государства.

На первоначальном этапе в селе будут построены 50 индивидуальных жилых домов, здание школы и соответствующей структуры.

Средства на восстановление села выделены Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Село Джоджуг Марджанлы было освобождено в результате успешной контроперации ВС Азербайджана, проведенной в апреле 2016 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СЕЛО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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