Вооруженная оппозиция в целом признала необходимость принятия новой конституции Сирии и затем проведения всеобщих выборов - Лаврентьев

Вооруженная оппозиция признала необходимость выработки новой конституции и проведения по итогам ее принятия выборов в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"В ходе наших переговоров с сирийской вооруженной оппозицией они в целом признавали важность политического процесса, особо подчеркну, признавали необходимость начала работы над выработкой основного закона страны, то есть новой конституцией и необходимость ее дальнейшего принятия либо на референдуме , либо в другой приемлемой форме при волеизъявлении сирийского народа и обеспечении последующих президентских и парламентских выборов",- сказал А.Лаврентьев журналистам.