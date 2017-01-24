Вооруженная оппозиция в целом признала необходимость принятия новой конституции Сирии и затем проведения всеобщих выборов - Лаврентьев

Вооруженная оппозиция признала необходимость выработки новой конституции и проведения по итогам ее принятия выборов в стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"В ходе наших переговоров с сирийской вооруженной оппозицией они в целом признавали важность политического процесса, особо подчеркну, признавали необходимость начала работы над выработкой основного закона страны, то есть новой конституцией и необходимость ее дальнейшего принятия либо на референдуме , либо в другой приемлемой форме при волеизъявлении сирийского народа и обеспечении последующих президентских и парламентских выборов",- сказал А.Лаврентьев журналистам.
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