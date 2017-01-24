Переговоры в Астане укрепили легитимность нынешнего правительства Сирии - советник лидера Ирана

Завершившиеся в Астане переговоры способствовали более широкому признанию законности правительства Сирии среди сирийской оппозиции и других сил, заявил во вторник Али Акбар Велайяти, советник руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

"Встреча в Астане показала, что все стороны, включая Турцию и те группы, что придерживаются позиции этой страны (Турции - ИФ), и даже страны, которые не были представлены в Астане, все признали легитимность сирийского правительства, прямо или косвенно", - сказал советник журналистам в Тегеране.

А.Велайяти расценил как положительный факт согласие представителей Дамаска и сирийской оппозиции соблюдать режим прекращения огня, а также выразил надежду на продолжение перемирия.

Однако советник указал, что не стоит ожидать от итогов переговоров в Астане решения всех разногласий в Сирии.

Он подчеркнул важность проведения встреч, подобных переговорам в Астане, и в будущем.