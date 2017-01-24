Борьба с киберпреступностью - один из политических приоритетов Брюсселя, заявляет британский член Еврокомиссии

Страны Евросоюза находятся на переднем крае в борьбе с киберугрозами, Еврокомиссия будет прилагать все усилия к укреплению коллективной устойчивости, и это один из политических приоритетов Брюсселя, заявил член Еврокомиссии по вопросам безопасности Джулиан Кинг.
Член Еврокомиссии от Великобритании, который работает в исполнительной коллегии ЕС до официального выхода своей страны из союза, выступил во вторник на 9-м Международном форуме по кибербезопасности.
"Взаимосвязанный мир, в котором мы живем сегодня, полон возможностей, - отметил он. - Но в нем есть также повышенные риски с точки зрения угроз нашей коллективной безопасности, не говоря уже об экономических и финансовых последствиях. Поэтому все мы - европейские институты, государства-члены (ЕС), предприятия и граждане - должны на своем уровне принимать необходимые меры по повышению устойчивости к кибератакам, вносить вклад в борьбу с киберпреступностью".
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