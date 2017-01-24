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ТЭК 24.01.2017 22:42

Газопровод TAP может стать лучшим вариантом для Газпрома, чем Poseidon - Snam

Газопровод ТАР, предназначенный для поставок газа из Азербайджана в Европу, можно расширить и использовать для поставок российского газа в Европу, сообщил "Интерфаксу" вице-президент итальянской газотранспортной компании Snam Федерико Эрмоли (Federico Ermoli).

По его словам, в настоящее время мощность строящегося газопровода составляет 10 млрд кубометров газа в год, но ее можно легко увеличить.

Ф.Эрмоли заметил, что переговоров на этот счет с "Газпромом" (MOEX:GAZP) пока не велось (зампред "Газпрома" Александр Медведев впервые озвучил эту идею во вторник в ходе European Gas Conference), но это был бы более дешевый газопровод (чем рассматриваемый сейчас "Газпромом" проект Poseidon) для поставок российского газа с территории Турции (по газопроводу "Турецкий поток") на юг Европы.

В свою очередь, как сообщил руководитель компании Паскаль де Бюк (Pascal de Buck) журналистам в кулуарах Европейской газовой конференции, это "очень хорошая идея".

По словам Ф.Эрмоли, ТАР может транспортировать газ любых клиентов, в том числе и "Газпрома", если тот захочет поставить свой газ в Европу через Турцию и далее через газопровод ТАР.

Он подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан законтрактовал мощности по поставке 10 млрд кубометров газа в год по ТАР, мощности по расширению свободны для любого источника.

"За относительно минимальные инвестиции мы можем расширить мощности до 20 млрд кубометров газа в год и эти 10 млрд кубометров могут быть использованы любым поставщиком", - сказал Ф.Эрмоли.

Он не стал раскрывать предполагаемый размер инвестиций, заметив, что они гораздо меньше, чем инвестиции в новый газопровод.

Ранее Ф.Эрмоли говорил, что для юго-востока необходимы дополнительные поставки 30-40 млрд куб. м газа в год. Топ-менеджер отметил, что эти поставки могут быть альтернативой для газа, который сейчас идет через Украину, Словакию, Австрию в Италию. "Это не дополнительные поставки. Нам нужны другие проекты", - сказал он, отметив, что через ТАР российский газ может пойти и "по кругу" - через Италию, Австрию, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. "Нужно не так много инвестиций для этого", - добавил Ф.Эрмоли.

"Газпром" подписал меморандум с Edison и DEPA о возможном использовании маршрута проекта ITGI Poseidon для продолжения "Турецкого потока". Этот газопровод должен прийти на юг Италии через Грецию.

Транс-Адриатический газопровод (ТАР) должен перейти Адриатическое море чуть севернее - через Албанию. Совладельцы TAP - Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, ГАЗПРОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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