В Литву из Германии прибыли офицеры создаваемого батальона НАТО

Немецкий военный самолет, на котором прилетели более десяти офицеров, включая командира формируемого в Литве батальона НАТО, приземлился в аэропорту Вильнюса во вторник вечером.
"Мои военные и я очень счастливы, что находимся в Литве и начинаем базирование вместе с литовскими друзьями и партнерами", - сказал журналистам в аэропорту командир батальона, подполковник Кристоф Хуберг.
Вместе с другими военными К.Хуберт сначала отправился в посольство Германии в Вильнюсе.
Как сообщается, немецкие военные будут дислоцированы в Рукле, где будет находиться весь батальон НАТО.
К.Хубер не уточнил, сколько немецких военных прибыло в Литву.
"Сегодня прибыла передовая (часть батальона), которая будет заниматься всеми необходимыми вещами для того, чтобы встретить основные силы, прибывающие через несколько недель", - заявил офицер.
Несколькими часами раньше в Литву прибыли и первые бельгийские военные, которые также будут служить в батальоне.
"Бельгийские военные прилетели в аэропорт Паланги. Техника же доставлена паромом", - сообщил BNS представитель по связям с общественностью литовской армии, капитан Андрюс Дилда.
Он отметил, что в Литву прибыли около 30 военных из роты логистики. Еще несколько десятков военных должны прибыть в четверг.
В батальоне под командованием Германии в целом будет около 1 тыс. 200 военных. К немцам и бельгийцам в дальнейшем присоединятся военные из Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Хорватии и Франции. Некоторое время прибывающие военные будут проживать в Рукле, позднее их планируется передислоцировать.
Литва предлагает Германии на более длительный срок разместить батальон под Вильнюсом, где будет построен военный городок.
В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить в Польшу и Балтийские страны международные батальоны для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.
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