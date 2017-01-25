В Литву из Германии прибыли офицеры создаваемого батальона НАТО

Немецкий военный самолет, на котором прилетели более десяти офицеров, включая командира формируемого в Литве батальона НАТО, приземлился в аэропорту Вильнюса во вторник вечером.

"Мои военные и я очень счастливы, что находимся в Литве и начинаем базирование вместе с литовскими друзьями и партнерами", - сказал журналистам в аэропорту командир батальона, подполковник Кристоф Хуберг.

Вместе с другими военными К.Хуберт сначала отправился в посольство Германии в Вильнюсе.

Как сообщается, немецкие военные будут дислоцированы в Рукле, где будет находиться весь батальон НАТО.

К.Хубер не уточнил, сколько немецких военных прибыло в Литву.

"Сегодня прибыла передовая (часть батальона), которая будет заниматься всеми необходимыми вещами для того, чтобы встретить основные силы, прибывающие через несколько недель", - заявил офицер.

Несколькими часами раньше в Литву прибыли и первые бельгийские военные, которые также будут служить в батальоне.

"Бельгийские военные прилетели в аэропорт Паланги. Техника же доставлена паромом", - сообщил BNS представитель по связям с общественностью литовской армии, капитан Андрюс Дилда.

Он отметил, что в Литву прибыли около 30 военных из роты логистики. Еще несколько десятков военных должны прибыть в четверг.

В батальоне под командованием Германии в целом будет около 1 тыс. 200 военных. К немцам и бельгийцам в дальнейшем присоединятся военные из Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Хорватии и Франции. Некоторое время прибывающие военные будут проживать в Рукле, позднее их планируется передислоцировать.

Литва предлагает Германии на более длительный срок разместить батальон под Вильнюсом, где будет построен военный городок.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить в Польшу и Балтийские страны международные батальоны для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.