Трамп пообещал главам автомобилестроительных концернов смягчить регулирование в сфере окружающей среды

Президент США Дональд Трамп, встречавшийся во вторник с главами "детройтской тройки" автомобилестроительных концернов, заявил, что намерен принять меры для смягчения регулирования в сфере окружающей среды, понизить корпоративные налоги, а также придерживаться стратегии, благоприятной для местных производителей, пишет газета The Wall Street Journal.

Во встрече с Д.Трампом принимали участие главный исполнительный директор General Motors Мэри Барра, а также CEO Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV Марк Филдс и Серджио Маркьонне.

Он также пообещал создать более дружественный климат для компаний, желающих инвестировать в экономику США, подтвердив свое намерение ограничить перенос производителями рабочих мест за рубеж.

"Мы намерены сделать процесс гораздо более простым для нефтяных компаний и всех тех, кто хочет делать бизнес в США", - заявил Д.Трамп.

При этом президент вновь повторил, что компаниям придется заплатить высокую цену, если их деятельность пойдет в разрез с кредо "America First" (приоритет внутренних интересов США).

Ранее на этой неделе Д.Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.

Автопроизводители "детройтской тройки" не стремятся строить новые заводы в США. В последние годы они избавлялись от старых предприятий, в том числе в рамках реструктуризации после банкротств GM и Chrysler, пишет WSJ.

Большинство новых автопредприятий, построенных в США в последние годы, принадлежат зарубежным автопроизводителям, в том числе Volkswagen AG и Toyota Motor Corp.

Д.Трамп неоднократно подвергал критике автопроизводителей, выпускающих автомобили за пределами США для импорта на американский рынок.

В ответ на критику Ford в этом месяце сообщил об отказе от проекта строительства нового предприятия в Мексике, на который планировалось направить $1,6 млрд. Вместо этого Ford вложит $700 млн в свой завод в штате Мичиган, где выпускаются электромобили.

Глава Ford М.Филдс отметил, что компания является крупным экспортером автомобилей. При этом, согласно данным WardsAuto.com, компания производит в США 78% автомобилей, продаваемых на американском рынке.

В ходе встречи с автопроизводителями Д.Трамп назвал "излишне обременительными" действующие в настоящее время ограничения в сфере окружающей среды.

Автомобилестроительным концернам проходится тратить миллиарды долларов, чтобы соответствовать регулирующим положениям в этой сфере, введенным администрацией Барака Обамы.

Аналитик Barclays Брайан Джонсон отмечает, что смягчение этих ограничений позволило бы автопроизводителям высвободить капитал для создания 200-400 тыс. новых рабочих мест в США.