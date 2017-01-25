85% россиян одобряют работу Путина на посту президента РФ - опрос

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 85% россиян (в декабре - 84%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".
Недовольны работой В.Путина 14% россиян.
Деятельность Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России, как и месяц назад, вызывает симпатии у 53% респондентов. Не одобряют его деятельность 46% граждан.
Оценивая работу правительства РФ, 51% россиян сказали, что довольны кабинетом министров, а 48% - нет.
Работу Государственной Думы РФ одобряют 45% респондентов, не одобряют - 54%.
Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра - ИФ) удовлетворены 55% респондентов, а 44% - нет.
Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.
Топ-3 рейтинга оставался неизменным на протяжении всего прошлого года, не изменился он и сейчас: на первом месте по-прежнему В.Путин (56%), на втором - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (24%), на третьем - министр иностранных дел России Сергей Лавров (21%).
Далее следуют: лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%), Д.Медведев (11%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (9%), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (4%), официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава Чечни Рамзан Кадыров, патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (по 3%).
Не доверяют никому из российских политиков 13% респондентов, а 14% заявили, что не интересуются политикой.
По мнению 54% россиян, дела в стране в целом идут в правильном направлении (год назад - 45%). Обратного мнения придерживается 30% респондентов (год назад - 34%), затруднились ответить 16%.
Опрос проведен 20-23 января среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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