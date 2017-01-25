Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

Дальнее зарубежье 25.01.2017 12:26

EDF закроет старейшую АЭС Франции

Совет директоров французской энергетической компании EDF, которая на 85% контролируется государством, одобрил соглашение с властями Франции о компенсациях за закрытие старейшей в стране АЭС "Фессенхайм", сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, теперь может быть отозвано разрешение на эксплуатацию ядерных реакторов АЭС. Государство готово выплатить не менее 446 млн евро в качестве компенсации за закрытие станции, против которого выступают профсоюзы, так как работы лишатся 850 человек.

Общая сумма компенсаций с учетом дополнительных выплат составит около 490 млн евро, пишет The Guardian.

Остановка и вывод из эксплуатации АЭС "Фессенхайм" входила в число предвыборных обещаний президента Франции Франсуа Олланда. Президент также обещал сократить долю АЭС в энергогенерации с текущих 78% до 59% к 2025 году и расширить использование возобновляемых источников энергии.

Противники атомной энергетики, в том числе правительство ФРГ, уже давно требуют закрыть электростанцию, которая находится на северо-востоке Франции, в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили аварии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, АЭС, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


Олланд и Меркель выступают за продление санкций против России Юнкер, Меркель и Олланд обсудят в Берлине экономические и политические проблемы Лидеры «нормандской четверки» в понедельник обсудят по телефону выполнение минских договоренностей от 12 февраля - Ушаков Меркель назвала теракт в Париже атакой на свободу слова Путин по телефону обсудил с Меркель, Олландом и Порошенко кризисную ситуацию на Украине Путин, Олланд и Меркель высказались в пользу скорейшего возобновления режима прекращения огня на Украине - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]