EDF закроет старейшую АЭС Франции

Совет директоров французской энергетической компании EDF, которая на 85% контролируется государством, одобрил соглашение с властями Франции о компенсациях за закрытие старейшей в стране АЭС "Фессенхайм", сообщает Deutsche Welle.
Таким образом, теперь может быть отозвано разрешение на эксплуатацию ядерных реакторов АЭС. Государство готово выплатить не менее 446 млн евро в качестве компенсации за закрытие станции, против которого выступают профсоюзы, так как работы лишатся 850 человек.
Общая сумма компенсаций с учетом дополнительных выплат составит около 490 млн евро, пишет The Guardian.
Остановка и вывод из эксплуатации АЭС "Фессенхайм" входила в число предвыборных обещаний президента Франции Франсуа Олланда. Президент также обещал сократить долю АЭС в энергогенерации с текущих 78% до 59% к 2025 году и расширить использование возобновляемых источников энергии.
Противники атомной энергетики, в том числе правительство ФРГ, уже давно требуют закрыть электростанцию, которая находится на северо-востоке Франции, в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили аварии.
Азербайджан и Украина подпишут программу сотрудничества в сфере социальной политики
Около 200 азербайджанских семей изъявили желание вернуться в одно из сел в зоне карабахского конфликта – вице-премьер Азербайджана
Президент Алиев доволен развитием сотрудничества между Баку и Тегераном
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз в 2017г превысит 10 млрд кубометров –глава Минэнерго Азербайджана
Азербайджан в рамках обязательств перед ОПЕК в январе сократил добычу нефти до 789 тыс. баррелей в сутки, готов при необходимости еще снизить – глава Минэнерго
Граждане Турции и России пытались незаконно вывезти из Азербайджана более $55 тыс.
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие пострадал 1 человек – МВД
Законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации» подготовлен в Азербайджане
Подготовка законопроекта «О профобразовании» включена в план работы профильного парламентского комитета на весенней сессии
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии