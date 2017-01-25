EDF закроет старейшую АЭС Франции

Совет директоров французской энергетической компании EDF, которая на 85% контролируется государством, одобрил соглашение с властями Франции о компенсациях за закрытие старейшей в стране АЭС "Фессенхайм", сообщает Deutsche Welle.

Таким образом, теперь может быть отозвано разрешение на эксплуатацию ядерных реакторов АЭС. Государство готово выплатить не менее 446 млн евро в качестве компенсации за закрытие станции, против которого выступают профсоюзы, так как работы лишатся 850 человек.

Общая сумма компенсаций с учетом дополнительных выплат составит около 490 млн евро, пишет The Guardian.

Остановка и вывод из эксплуатации АЭС "Фессенхайм" входила в число предвыборных обещаний президента Франции Франсуа Олланда. Президент также обещал сократить долю АЭС в энергогенерации с текущих 78% до 59% к 2025 году и расширить использование возобновляемых источников энергии.

Противники атомной энергетики, в том числе правительство ФРГ, уже давно требуют закрыть электростанцию, которая находится на северо-востоке Франции, в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили аварии.