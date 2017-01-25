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СНГ 25.01.2017 12:47

Лидер оппозиционной сирийской группы "Хмеймим" заявляет, что встретится с Лавровым

Лидер группы сирийской внутренней оппозиции "Хмеймим" Илиан Масаад получил приглашение на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 27 января и прибудет в Москву со своей группой, заявил он "Интерфаксу" в среду.

"Я прибуду в Москву для участия в большой встрече сирийской оппозиции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, намеченной на 27 января", - сказал И.Масаад.

Он отметил, что на встрече будет и замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что встреча главы МИД РФ и представителей сирийской оппозиции намечена на 27 января.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РОССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]