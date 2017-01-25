Лидер группы сирийской внутренней оппозиции "Хмеймим" Илиан Масаад получил приглашение на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 27 января и прибудет в Москву со своей группой, заявил он "Интерфаксу" в среду.

"Я прибуду в Москву для участия в большой встрече сирийской оппозиции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, намеченной на 27 января", - сказал И.Масаад.

Он отметил, что на встрече будет и замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что встреча главы МИД РФ и представителей сирийской оппозиции намечена на 27 января.