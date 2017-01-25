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Дальнее зарубежье 25.01.2017 12:18

Не менее 14 человек стали жертвами нападения террористов на отель в Сомали

По меньшей мере, 14 человек погибли при нападении террористов группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали Могадишо, сообщают в среду европейские СМИ.

Еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщалось, террористы взорвали у входа в отель заминированный автомобиль, затем проникли в здание, где открыли огонь.

Местная полиция сообщила, что в момент нападения в отеле находились десятки человек.

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Тэги: СОМАЛИ, ОТЕЛЬ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]