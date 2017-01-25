Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

АПК 25.01.2017 12:20

Профильный парламентский комитет весной обсудит проект закона «О стимулировании сельскохозяйственного страхования»

Законопроект «О стимулировании сельскохозяйственного страхования» будет вынесен на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента), заявил председатель парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов.

«На весенней сессии Милли Меджлиса, а, точнее, в мае начнется обсуждение законопроекта «О стимулировании сельскохозяйственного страхования», - сказал Э.Ибрагимов в среду на заседании комитета.

По его словам действующий закон «О стимулировании страхования в сельском хозяйстве» был принят в 2001 году и не отвечает сегодняшним реалиям.

«Можно сказать, что этот закон не работает. Поэтому возникла необходимость в принятии нового закона, работа над проектом которого активно ведется», - отметил Э.Ибрагимов.

Он добавил, что новая редакция закона готовится Министерством сельского хозяйства Азербайджана. «Наша экспертная группа совместно со специалистами из Минсельхоза работают над подготовкой данного законопроекта, и, наверняка, к маю эта работа завершится», - сказал глава комитета.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, СТРАХОВАНИЕ, ЗАКОН


Похожие новости


Страховщики в Азербайджане пока не готовы полностью удовлетворить потребности страхования в АПК – глава Госстрахнадзора Минсельхоз Азербайджана отмечает низкий уровень использования льгот по страхованию рисков в секторе АПК ASA организует с IFC обсуждения вопросов страхования в секторе АПК в Азербайджане Счетпалата Азербайджана рекомендует правительству содействовать созданию организаций по сельхозстрахованию Страхование рисков в АПК в Азербайджане будет вестись через создание Пула – глава ASA Правительство Азербайджана подготовило законопроект по господдержке стимулирования страхования в АПК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]