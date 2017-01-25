Профильный парламентский комитет весной обсудит проект закона «О стимулировании сельскохозяйственного страхования»

Законопроект «О стимулировании сельскохозяйственного страхования» будет вынесен на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса (парламента), заявил председатель парламентского комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов.
«На весенней сессии Милли Меджлиса, а, точнее, в мае начнется обсуждение законопроекта «О стимулировании сельскохозяйственного страхования», - сказал Э.Ибрагимов в среду на заседании комитета.
По его словам действующий закон «О стимулировании страхования в сельском хозяйстве» был принят в 2001 году и не отвечает сегодняшним реалиям.
«Можно сказать, что этот закон не работает. Поэтому возникла необходимость в принятии нового закона, работа над проектом которого активно ведется», - отметил Э.Ибрагимов.
Он добавил, что новая редакция закона готовится Министерством сельского хозяйства Азербайджана. «Наша экспертная группа совместно со специалистами из Минсельхоза работают над подготовкой данного законопроекта, и, наверняка, к маю эта работа завершится», - сказал глава комитета.
Р.Бабаев
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