Около 170 тыс. кур уничтожены в Японии из-за угрозы птичьего гриппа

Около 170 тыс. кур были уничтожены на птицеферме в префектуре Миядзаки на западе Японии из-за вируса птичьего гриппа, сообщают в среду японские СМИ.

Ранее на ферме погибли несколько птиц, лабораторные тесты подтвердили, что причиной стал высокопатогенный вирус.

СМИ напоминают, что в прошлом месяце около 230 тыс. птиц было уничтожено после того, как штамм вируса птичьего гриппа был обнаружен на птицеферме в префектуре Ниигата.