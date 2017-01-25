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Бизнес и законодательство 25.01.2017 12:35

Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2016г сократилась на 13%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2016 году, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом в декабре 2016 года в Азербайджане было сдано в эксплуатацию 157,3 тыс. кв. метров жилья.

По данным статистики, за 2016 год капвложения в жилищное строительство составили 683,5 млн манатов (спад на 35,2%).

Как сообщалось ранее, в 2015 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 927,2 тыс. кв. метров, что на 12,3% меньше показателя 2014 года.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖИЛЬЕ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]