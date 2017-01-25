Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2016г сократилась на 13%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2016 году, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом в декабре 2016 года в Азербайджане было сдано в эксплуатацию 157,3 тыс. кв. метров жилья.
По данным статистики, за 2016 год капвложения в жилищное строительство составили 683,5 млн манатов (спад на 35,2%).
Как сообщалось ранее, в 2015 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 927,2 тыс. кв. метров, что на 12,3% меньше показателя 2014 года.
А.Ахундов
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