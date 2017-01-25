Переговоры в Астане по Сирии нельзя назвать безрезультатными - Косачев

Переговоры по Сирии в Астане дали результаты в вопросе урегулирования, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"С нашей точки зрения, эти переговоры совершенно точно нельзя назвать безрезультатными. Они дали искомый результат", - сказал К.Косачев на встрече в Москве с представителями внутренней оппозиции и гражданского общества Сирии.

По его мнению, очень важно то, что удалось включить в политический процесс представителей вооруженной оппозиции Сирии, подтверждена готовность продолжить диалог в Женеве.

Кроме того, в трехстороннем формате (Россия, Иран, Турция) удалось договориться о совместной поддержке перемирия и мониторинге его соблюдения.