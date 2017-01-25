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Внешняя политика 25.01.2017 12:55

Президент Алиев доволен развитием сотрудничества между Баку и Тегераном

Сотрудничество Баку и Тегерана имеет важное значение для всего региона, убежден президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И.Алиев в среду в Баку принял делегацию иранской провинции Западный Азербайджан, возглавляемую губернатором Гурбанали Садят Гарабаги.

«Отношения между Баку и Тегераном успешно развиваются и имеют большое значение для двух стран, народов Азербайджана и Ирана, а также для всего региона. Развитие сотрудничества за последние годы вызывает удовлетворение», - приводит слова И.Алиева официальный сайт главы государства.

Президент выразил уверенность, что визит губернатора провинции Западный Азербайджан в Баку и проведенные им в азербайджанской столице встречи будут служить укреплению связей между двумя странами.

Г.Гарабаги, в свою очередь, отметил наличие хороших перспектив для сотрудничества в сфере АПК, торговли, туризма.

В этой связи, по словам губернатора, в Баку он проведет встречи с представителями соответствующих структурах Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]