Президент Алиев доволен развитием сотрудничества между Баку и Тегераном

Сотрудничество Баку и Тегерана имеет важное значение для всего региона, убежден президент Азербайджана Ильхам Алиев.
И.Алиев в среду в Баку принял делегацию иранской провинции Западный Азербайджан, возглавляемую губернатором Гурбанали Садят Гарабаги.
«Отношения между Баку и Тегераном успешно развиваются и имеют большое значение для двух стран, народов Азербайджана и Ирана, а также для всего региона. Развитие сотрудничества за последние годы вызывает удовлетворение», - приводит слова И.Алиева официальный сайт главы государства.
Президент выразил уверенность, что визит губернатора провинции Западный Азербайджан в Баку и проведенные им в азербайджанской столице встречи будут служить укреплению связей между двумя странами.
Г.Гарабаги, в свою очередь, отметил наличие хороших перспектив для сотрудничества в сфере АПК, торговли, туризма.
В этой связи, по словам губернатора, в Баку он проведет встречи с представителями соответствующих структурах Азербайджана.
Ф.Исазаде
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