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СНГ 25.01.2017 13:34

Президенту Молдавии не удастся добиться досрочных парламентских выборов, считает лидер Демпартии Плахотнюк

Исполнительный координатор правящей в Молдавии коалиции, председатель Демократической партии, олигарх Влад Плахотнюк считает, что попытки нового президента страны Игоря Додона добиться досрочных парламентских выборов или изменить Конституцию обречены на провал.

"Попытки президента не имеют никакого шанса быть реализованным, учитывая, что условия, при которых могут быть назначены досрочные выборы, четко предусмотрены в Конституции Республики Молдова. А попытка Игоря Додона изменить Основной закон страны в своих интересах или в интересах Партии социалистов, безусловно, приведет к провалу", - написал В.Плахотнюк в среду утром в социальных сетях, комментируя прозвучавшие накануне заявления главы государства по этому поводу.

Он отметил, что И.Додон "спешит воплотить на практике свое намерение аннулировать Соглашение об Ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом, а также другие обязательства, которые он взял на себя в ходе визита в Москву, часть из которых, вероятно, не была сделана публично".

По словам В.Плахотнюка, "президент пытается форсировать события в попытке получить под контроль правительство и парламент для того, чтобы реализовать свои намерения, которые мы расцениваем как противоречащие стратегическим интересам страны и граждан".

В ходе своей первой пресс-конференции в качестве президента Молдавии И.Додон заявил, что намерен добиваться досрочных парламентских выборов и инициирует референдум, чтобы наделить главу государства правом роспуска парламента.

"Я впервые об этом говорю. Мы установили путь, чтобы законным путем добиться роспуска парламента и назначения досрочных выборов. Вы знаете, что у президента нет таких полномочий. И я буду просить такие полномочия. Я не прошу у вас другие полномочия, не хочу вводить президентскую форму правления, хотя считаю ее наиболее подходящей для Молдовы. Но у всенародно избранного президента должно быть право роспуска парламента", - подчеркнул И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]