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Дальнее зарубежье 25.01.2017 13:42

Самолет США пролетел на низкой высоте над кораблями авианосной группы России в Ла-Манше

Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Р-8А Poseidon в среду совершил пролет на высоте всего 150 метров над кораблями авианосной ударной группы Северного флота, проходящей пролив Ла-Манш по пути на базу в Североморск, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, американский самолет с бортовым номером 168852 и позывным PELICAN30, вылетевший утром с авиабазы в Роте (Испания), совершал наблюдательный облет российских кораблей. В какой-то момент он снизился до высоты 500 футов (152 метров) над уровнем моря, сбросив скорость до 380 км в час, и прошел в непосредственной близости от российских кораблей, предположительно, авианосца "Адмирал Кузнецов".

Корабли авианосной ударной группы Северного флота, возвращающиеся из похода в Средиземное море, идут по проливу Ла-Манш под плотным наблюдением целой корабельной армады НАТО, в составе которой есть даже вертолетоносец, свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы.

Количество кораблей НАТО превышает состав российской авианосной группы. В частности, за российскими кораблями следят не менее шести кораблей, в том числе британский фрегат "Сент-Олбанс", португальский фрегат "Бартоломеу Диаш", нидерландский патрульный корабль "Гронинген", норвежский фрегат "Руаль Амундсен", британский десантный вертолетоносец "Оушен" и вспомогательный немецкий корабль "Шпессарт".

В составе российской авианосной группы - авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий", эсминец "Александр Шабалин", танкер "Лена" и буксир "Николай Чикер". Входившее ранее в состав группы судно снабжения "Сергей Осипов" уже прошло Ла-Манш и в настоящее время идет по Северному морю в направлении базы приписки в Балтийске.

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Тэги: США, САМОЛЕТ, РОССИЯ, ФЛОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]