Подготовка законопроекта «О профобразовании» включена в план работы профильного парламентского комитета на весенней сессии

Председатель парламентского комитета науке и образованию Иса Хабиббейли основной задачей комитета на весеннюю сессию считает подготовку законопроекта «О профессиональном образовании» и завершение работы над законопроектом «О дошкольном образовании».

«Осенью Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект «О дошкольном образовании». Мы продолжаем работу над совершенствованием этого законодательного акта и надеемся, что он будет окончательно принят весной», - сказал И.Хабиббейли в среду на заседании комитета.

Он также назвал важным подготовку законопроекта «О профессиональном образовании». «Мы также планируем начать обсуждения по вопросу подготовки законопроекта «О профессиональном образовании». Это очень актуальный вопрос», - отметил глава комитета.

Член комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев подчеркнул необходимость подготовки законопроекта «О высшем образовании». «Сегодня в Азербайджане меняется отношение к высшему образованию. Поэтому пришло время подумать о подготовке законопроекта «О высшем образовании». Особенно это актуально применительно к высшему медицинскому образованию, в связи с чем имеется пакет поправок в соответствующее законодательство», - сказал Б.Алиев.

Парламентарий предложил создать рабочую группу для подготовки данного законопроекта.

Р.Бабаев