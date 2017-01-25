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Социум 25.01.2017 13:46

Законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации» подготовлен в Азербайджане

Законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации» включен в план работы парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка на весеннюю сессию 2017 года.

«На весенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации», - заявила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Агия Нахчывани на заседании комитета в среду.

По ее словам, принятие такого законопроекта социально востребовано. «Работа над подготовкой законопроекта завершена. В настоящее время мы ждем заключения правительства», - подчеркнула она.

Р.Бабаев

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Тэги: ДЕТИ, ЗДОРОВЬЕ, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]