Законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации» подготовлен в Азербайджане

Законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации» включен в план работы парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка на весеннюю сессию 2017 года.
«На весенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации», - заявила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Агия Нахчывани на заседании комитета в среду.
По ее словам, принятие такого законопроекта социально востребовано. «Работа над подготовкой законопроекта завершена. В настоящее время мы ждем заключения правительства», - подчеркнула она.
Р.Бабаев
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