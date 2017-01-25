Законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации» подготовлен в Азербайджане

Законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации» включен в план работы парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка на весеннюю сессию 2017 года.

«На весенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться законопроект «О защите здоровья и развития детей от вредной информации», - заявила председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщины и ребенка Агия Нахчывани на заседании комитета в среду.

По ее словам, принятие такого законопроекта социально востребовано. «Работа над подготовкой законопроекта завершена. В настоящее время мы ждем заключения правительства», - подчеркнула она.

Р.Бабаев