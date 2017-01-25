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Происшествия 25.01.2017 13:48

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие пострадал 1 человек – МВД

Один человек пострадал в результате произошедшего за минувшие сутки ДТП на территории Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 91 преступление, 26 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 41 человека.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 20 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом, и один – с незаконным ношением оружия наркотиков.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВД, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]