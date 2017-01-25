В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие пострадал 1 человек – МВД

Один человек пострадал в результате произошедшего за минувшие сутки ДТП на территории Азербайджана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 91 преступление, 26 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 41 человека.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 20 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом, и один – с незаконным ношением оружия наркотиков.

Ф.Исазаде