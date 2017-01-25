Трамп в среду выделит средства и госбюджета на строительство стены с Мексикой - ТВ

Президент США Дональд Трамп в среду, как ожидается, распорядится выделить средства из федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Эту информацию телеканалу подтвердил источник в Белом доме.

Д.Трамп объявит о своих решениях во время визита в министерство национальной безопасности в 13:25 по вашингтонскому времени (21:25 мск).

Ранее Д.Трамп сообщил о своих планах в своем личном аккаунте в "Твиттере".

"Завтра будет большой день в плане национальной безопасности. Среди прочего - мы построим стену!", - написал он.