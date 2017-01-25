Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

Дальнее зарубежье 25.01.2017 14:04

Трамп в среду выделит средства и госбюджета на строительство стены с Мексикой - ТВ

Президент США Дональд Трамп в среду, как ожидается, распорядится выделить средства из федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Эту информацию телеканалу подтвердил источник в Белом доме.

Д.Трамп объявит о своих решениях во время визита в министерство национальной безопасности в 13:25 по вашингтонскому времени (21:25 мск).

Ранее Д.Трамп сообщил о своих планах в своем личном аккаунте в "Твиттере".

"Завтра будет большой день в плане национальной безопасности. Среди прочего - мы построим стену!", - написал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, МЕКСИКА, СТЕНА


Похожие новости


Трамп пообещал главам автомобилестроительных концернов смягчить регулирование в сфере окружающей среды Трамп планирует в среду начать разбираться с иммигрантами - СМИ Трамп не станет публиковать свою налоговую декларацию Трамп сосредоточится в ближайшие дни на вопросах торговли, иммиграции Трамп пообещал Америке перестройку Президент США Дональд Трамп принял присягу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]