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Дальнее зарубежье 25.01.2017 14:17

Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 23

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в области Абруццо в Италии увеличилось до 23 человек, сообщают в среду римские СМИ.

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 21 жертве схода лавины.

Ожидается, что позже в среду председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони проведет брифинг в парламенте, в ходе которого сообщит о действиях спасательных служб и сил гражданской обороны во время недавней серии землетрясений, сильного снегопада и схода лавины.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д`Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЛАВИНА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]