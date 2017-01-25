Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 23

Число погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в области Абруццо в Италии увеличилось до 23 человек, сообщают в среду римские СМИ.

Еще шесть человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 21 жертве схода лавины.

Ожидается, что позже в среду председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони проведет брифинг в парламенте, в ходе которого сообщит о действиях спасательных служб и сил гражданской обороны во время недавней серии землетрясений, сильного снегопада и схода лавины.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д`Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.