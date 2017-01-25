Взаимодействие РФ с Турцией и Ираном на сирийском направлении расширяется - Лавров

Россия наращивает взаимодействие с Ираном и Турцией по сирийскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наращиваем взаимодействие с Турцией, Ираном и другими государствами региона для решения острых проблем сирийского кризиса", - сказал С.Лавров в ходе выступления в рамках "правительственного часа" в Госдуме в среду.