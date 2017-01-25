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Регион 25.01.2017 14:32

Взаимодействие РФ с Турцией и Ираном на сирийском направлении расширяется - Лавров

Россия наращивает взаимодействие с Ираном и Турцией по сирийскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наращиваем взаимодействие с Турцией, Ираном и другими государствами региона для решения острых проблем сирийского кризиса", - сказал С.Лавров в ходе выступления в рамках "правительственного часа" в Госдуме в среду.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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