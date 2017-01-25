Рынок общепита Азербайджана в 2016г увеличился незначительно

Объем услуг общественного питания, оказанных населению Азербайджана, в 2016 году составил 1 млрд 215 млн 377,6 тыс. манатов, что на 0,1% превышает показатель за 2015 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике страны.

В 2016 году 1 млрд 199млн 769,9 тыс. манатов или 98,7% услуг общепита оказано частным сектором, 1,3% - государственными предприятиями и организациями. По сравнению с 2015 годом частные объекты общепита увеличили объем оказанных услуг на 0,2%, государственные - сократили на 6,4%.

В структуре частного сектора общепита 42,5% приходится на юридических лиц, 57,5% - на индивидуальных предпринимателей.

А.Ахундов