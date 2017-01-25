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Бизнес и законодательство 25.01.2017 14:03

Рынок общепита Азербайджана в 2016г увеличился незначительно

Объем услуг общественного питания, оказанных населению Азербайджана, в 2016 году составил 1 млрд 215 млн 377,6 тыс. манатов, что на 0,1% превышает показатель за 2015 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике страны.

В 2016 году 1 млрд 199млн 769,9 тыс. манатов или 98,7% услуг общепита оказано частным сектором, 1,3% - государственными предприятиями и организациями. По сравнению с 2015 годом частные объекты общепита увеличили объем оказанных услуг на 0,2%, государственные - сократили на 6,4%.

В структуре частного сектора общепита 42,5% приходится на юридических лиц, 57,5% - на индивидуальных предпринимателей.

А.Ахундов

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Тэги: ОБЩЕПИТ, УСЛУГИ, ОБЪЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]