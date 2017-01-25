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Дальнее зарубежье 25.01.2017 14:36

Премьер Японии планирует два визита в РФ в этом году - Песков

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует дважды посетить Россию в текущем году.

"Абэ приедет. Он хочет дважды приехать. Уже очевидно, что он приедет на Дальневосточный экономический форум, и до этого он тоже хочет приехать", - рассказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он заметил, что сроки этой поездки пока не согласованы.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]