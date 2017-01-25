Премьер Японии планирует два визита в РФ в этом году - Песков

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует дважды посетить Россию в текущем году.

"Абэ приедет. Он хочет дважды приехать. Уже очевидно, что он приедет на Дальневосточный экономический форум, и до этого он тоже хочет приехать", - рассказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он заметил, что сроки этой поездки пока не согласованы.