Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

СНГ 25.01.2017 15:13

Итоги переговоров в Астане выводят усилия по урегулированию в Сирии на новый уровень - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прошедшая в Астане встреча выводит сирийское урегулирование на новый уровень.

"Встреча завершилась принятием документа, и ее итоги, я считаю, весьма и весьма важны - они выводят усилия на качественный уровень", - сказал С.Лавров в среду, отвечая на вопросы в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

По его словам, в ходе встречи "состоялся прямой выход правительства (Сирии) на вооруженные формирования оппозиции, то есть за одним столом, пусть и не весь день, находились представители сторон, которые друг другу противостоят на земле с оружием в руках".

"Такого еще не было. До сих пор лишь политическая оппозиция, в основном состоящая из эмигрантов, была участником различных мероприятий, нацеленных на организацию межсирийского диалога", - подчеркнул глава МИД РФ.

С.Лавров сообщил также, что наряду с прямыми контактами между правительством Сирии и вооруженной оппозицией "наша делегация, в которой были представители МИД и Минобороны, также провела несколько прямых встреч с представителями вооруженной оппозиции и говорила с ними о перспективах налаживания совместной борьбы с терроризмом в Сирии, прежде всего с ИГИЛ".

"То есть, - подчеркнул С.Лавров, - и сирийское правительство, и российские ВКС, которые поддерживают сирийскую армию, и вооруженные формирования оппозиции в принципе готовы объединить усилия и наносить удары по позициям игиловцев в тех районах Сирии, которые пока остаются под их контролем".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АСТАНА, ИТОГИ, ЛАВРОВ


Похожие новости


Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в Астане готовится, о сроках будет сообщено дополнительно - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]