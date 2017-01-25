Итоги переговоров в Астане выводят усилия по урегулированию в Сирии на новый уровень - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прошедшая в Астане встреча выводит сирийское урегулирование на новый уровень.
"Встреча завершилась принятием документа, и ее итоги, я считаю, весьма и весьма важны - они выводят усилия на качественный уровень", - сказал С.Лавров в среду, отвечая на вопросы в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
По его словам, в ходе встречи "состоялся прямой выход правительства (Сирии) на вооруженные формирования оппозиции, то есть за одним столом, пусть и не весь день, находились представители сторон, которые друг другу противостоят на земле с оружием в руках".
"Такого еще не было. До сих пор лишь политическая оппозиция, в основном состоящая из эмигрантов, была участником различных мероприятий, нацеленных на организацию межсирийского диалога", - подчеркнул глава МИД РФ.
С.Лавров сообщил также, что наряду с прямыми контактами между правительством Сирии и вооруженной оппозицией "наша делегация, в которой были представители МИД и Минобороны, также провела несколько прямых встреч с представителями вооруженной оппозиции и говорила с ними о перспективах налаживания совместной борьбы с терроризмом в Сирии, прежде всего с ИГИЛ".
"То есть, - подчеркнул С.Лавров, - и сирийское правительство, и российские ВКС, которые поддерживают сирийскую армию, и вооруженные формирования оппозиции в принципе готовы объединить усилия и наносить удары по позициям игиловцев в тех районах Сирии, которые пока остаются под их контролем".
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