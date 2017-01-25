Габриэль в ближайшие дни может сменить Штайнмайера на посту главы МИД ФРГ - СМИ

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль может уже в пятницу занять должность главы МИД ФРГ, пишет в среду немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

Таким образом, он сменит на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера, претендующего на должность президента страны.

Выборы президента Германии состоятся 12 февраля 2017 года.

Позднее, 24 сентября 2017 года, пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство.