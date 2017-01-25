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Дальнее зарубежье 25.01.2017 14:56

Габриэль в ближайшие дни может сменить Штайнмайера на посту главы МИД ФРГ - СМИ

Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль может уже в пятницу занять должность главы МИД ФРГ, пишет в среду немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

Таким образом, он сменит на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера, претендующего на должность президента страны.

Выборы президента Германии состоятся 12 февраля 2017 года.

Позднее, 24 сентября 2017 года, пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]