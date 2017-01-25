Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

ТЭК 25.01.2017 15:06

Азербайджан в рамках обязательств перед ОПЕК в январе сократил добычу нефти до 789 тыс. баррелей в сутки, готов при необходимости еще снизить – глава Минэнерго

Азербайджан в рамках обязательств перед ОПЕК по сокращению добычи нефти в период с 1 по 20 января 2017 года ежесуточно добывал 789 тыс. баррелей в сутки, сообщил министр энергетики республики Натиг Алиев в интервью изданию National Gas Europe.

«Азербайджан полностью выполняет свои обязательства по соглашению с ОПЕК о сокращении объемов добычи нефти. С 1 января 2017 года страна сократила суточную добычу на 35 тыс. баррелей, и в период с 1 по 20 января в Азербайджане добывалось 789 тыс. баррелей нефти в сутки», - отметил Н.Алиев.

По его словам, в ноябре 2016 года добыча нефти в Азербайджане составила 830 тыс. баррелей нефти в сутки.

«Цена на нефть в январе 2017 года выросла на $25 за баррель по сравнению с январем прошлого года, и это благоприятствует всем производителям нефти. Азербайджан может еще больше сократить добычу нефти, если другие производители нефти решат сократить объемы добычи для поддержания цен», - сказал Н. Алиев.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Согласно договоренности, Азербайджан сократит собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОПЕК, НЕФТЬ


Похожие новости


Азербайджан поддержит любое решение, которое позволит повысить цены на нефть – глава Минэнерго Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в обсуждениях вопроса ограничения нефтедобычи с членами ОПЕК в Стамбуле

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]