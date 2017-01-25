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Дальнее зарубежье 25.01.2017 15:26

Президент Goldman Sachs Гэри Кон получит $284 млн, уходя на должность в правительстве Трампа

Президент банка Goldman Sachs Гэри Кон, которому президент США Дональд Трамп предложил стать главой Национального экономического совета, получит $284 млн при уходе из банка, пишет агентство Bloomberg.

Для того, чтобы избежать конфликта интересов на новой должности, руководство банка приняло решение ускорить выдачу бонусов своему президенту, в том числе около $65 млн в виде денежных средств и акций, выплата которых была привязана к будущим финансовым показателям.

Кроме того, Г.Кон получит отложенный бонус за прошлые годы в размере около $220 млн.

Отчасти столь большая сумма бонуса связана с тем, что значительная ее часть выплачивается акциями банка, которые в настоящее время торгуются близко к историческому максимуму. Бумаги американских банков подскочили в цене после избрания Д.Трампа президентом, поскольку инвесторы считают, что его будущая политика будет благоприятной для финкомпаний.

Г.Кон, которому исполнилось 56 лет, начал работу в Goldman Sachs в 1990 году, в 2006 году стал одним из двух президентов банка, а затем - единственным президентом.

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Тэги: США, БАНК, РУКОВОДСТВО, БОНУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]