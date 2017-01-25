Около 200 азербайджанских семей изъявили желание вернуться в одно из сел в зоне карабахского конфликта – вице-премьер Азербайджана

Более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, ставшего безопасным для проживания в результате апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта, заявил вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Али Гасанов.
«Узнав о возможности безопасного проживания в Джоджуг Марджанлы, жители этого села свыше 190 семей из 400, некогда проживавших в этом селе, обратились с заявлениями, в которых выразили желание вернуться в родные места»,- сказал А.Гасанов в интервью государственному телевидению AzTV.
Вице-премьер отметил, что безопасное проживание в селе Джоджуг Марджанлы стало возможным после освобождения ВС Азербайджана части оккупированных территорий в Джабраильском направлении армяно-азербайджанского фронта в ходе апрельских боестолкновений в 2016 году.
«Во время этих боев были возвращены две высоты, освобождены десятки тысяч гектаров территорий, и в настоящее время там ведутся работы по разминированию»,- отметил А.Гасанов.
Он подчеркнул, что нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания», - сказал он.
По его словам, о желании жителей села было доложено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, «и глава государства распорядился выделить 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры».
А.Гасанов отметил, что строительство домов и школы начнется в ближайшее время.
А.Гасанов добавил, что на сегодняшний день азербайджанская армия значительно продвинулась в направлении Джабраильского района.
Ф.Исазаде
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