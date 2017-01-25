Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8559 EUR   1.991 RUR   0.0314 GBR   2.3223 TRY   0.4903

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.18 Brent   55.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв 28 Янв

Карабахский конфликт 25.01.2017 15:26

Около 200 азербайджанских семей изъявили желание вернуться в одно из сел в зоне карабахского конфликта – вице-премьер Азербайджана

Более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, ставшего безопасным для проживания в результате апрельских боестолкновений в зоне карабахского конфликта, заявил вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Али Гасанов.

«Узнав о возможности безопасного проживания в Джоджуг Марджанлы, жители этого села свыше 190 семей из 400, некогда проживавших в этом селе, обратились с заявлениями, в которых выразили желание вернуться в родные места»,- сказал А.Гасанов в интервью государственному телевидению AzTV.

Вице-премьер отметил, что безопасное проживание в селе Джоджуг Марджанлы стало возможным после освобождения ВС Азербайджана части оккупированных территорий в Джабраильском направлении армяно-азербайджанского фронта в ходе апрельских боестолкновений в 2016 году.

«Во время этих боев были возвращены две высоты, освобождены десятки тысяч гектаров территорий, и в настоящее время там ведутся работы по разминированию»,- отметил А.Гасанов.

Он подчеркнул, что нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания», - сказал он.

По его словам, о желании жителей села было доложено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, «и глава государства распорядился выделить 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры».

А.Гасанов отметил, что строительство домов и школы начнется в ближайшее время.

А.Гасанов добавил, что на сегодняшний день азербайджанская армия значительно продвинулась в направлении Джабраильского района.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, КАРАБАХ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Экс-председатель ПА ОБСЕ озабочен нарушением прав азербайджанских вынужденных переселенцев Азербайджан верит в скорое возвращение вынужденных переселенцев в Карабах – вице-премьер

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]